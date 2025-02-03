Президент США Дональд Трамп менее чем через месяц после своей инаугурации смог принудить власти Панамы принять условия Белого дома и потеснить Китай. После визита госсекретаря Марко Рубио в латиноамериканскую страну Панамский канал фактически перешел под контроль Вашингтона. В ночь на понедельник, 3 февраля, президент Панамы Хосе Рауль Мулино прекратил участие в совместной с Пекином инициативе «Один пояс — один путь». Об этом сообщается в материале телеканала Fox News.
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2 февраля глава Госдепа прибыл с официальным визитом в Панаму. Как заявил панамский президент, переговоры с Рубио прошли в уважительном и позитивном ключе и во время встречи никаких угроз отобрать Панамский канал не звучало. Переговоры, как утверждает Мулино, позволят привлечь в страну американские инвестиции.
Я думаю, что этот визит открывает двери для построения новых отношений
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Рубио в ходе переговоров подчеркнул, что Вашингтон не потерпит сохранения статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. При этом и до визита госсекретаря американские власти открыто выражали беспокойство на фоне растущего китайского влияния. В связи с этим Палата представителей США выступила с инициативой о выкупе Панамского канала.
«Интерес Китая к каналу и его присутствие вокруг него вызывают беспокойство. Америка должна проецировать силу за рубежом — владение и эксплуатация Панамского канала могут стать важным шагом на пути к более сильной Америке», — подчеркнул в выступлении член специального комитета Палаты представителей по Китаю Дасти Джонсон.
3 февраля Трамп заявил, что решение вопроса с Панамским каналом пройдет без участия американских солдат.