Трамп заявил о решении вопроса с Панамским каналом без участия солдат

Трамп: Решение вопроса с Панамским каналом не потребует участия солдат

Решение вопроса с Панамским каналом пройдет без участия американских солдат. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.

«Не думаю, что будут нужны солдаты в Панаме», — подчеркнул Трамп.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил президенту Панамы, что Трамп не хочет сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. Он назвал подобную перспективу неприемлемой.

В свою очередь Хосе Рауль Мулино заявил, что Панама прекратит участие в совместной с Китаем инициативе «Один пояс — один путь», рассматривается вопрос досрочного расторжения соглашения.