Трамп отказался сохранять статус-кво по Панамскому каналу

Рубио: Трамп не хочет сохранять статус-кво по Панамскому каналу из-за Китая

Госсекретарь США Марко Рубио заявил президенту Панамы Хосе Раулю, что американский глава Дональд Трамп не хочет сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Рубио назвал статус-кво неприемлемым. Кроме того, он подчеркнул, что если власти немедленно не внесут изменения, то Вашингтону придется принять необходимые меры для защиты своих прав в соответствии с договором.

Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что государства Латинской Америки могут объединиться и начать войну против США. «Вы окажетесь на настоящей войне, которая объединит Колумбию, Венесуэлу, Панаму, Кубу и Мексику против США», — написал он.