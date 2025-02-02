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23:57, 2 февраля 2025Мир

Трамп отказался сохранять статус-кво по Панамскому каналу

Рубио: Трамп не хочет сохранять статус-кво по Панамскому каналу из-за Китая
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил президенту Панамы Хосе Раулю, что американский глава Дональд Трамп не хочет сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Рубио назвал статус-кво неприемлемым. Кроме того, он подчеркнул, что если власти немедленно не внесут изменения, то Вашингтону придется принять необходимые меры для защиты своих прав в соответствии с договором.

Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что государства Латинской Америки могут объединиться и начать войну против США. «Вы окажетесь на настоящей войне, которая объединит Колумбию, Венесуэлу, Панаму, Кубу и Мексику против США», — написал он.

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