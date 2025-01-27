США предупредили об угрозе войны сразу с несколькими странами

Риттер: Страны Латинской Америки могут объединиться и начать войну против США

Государства Латинской Америки могут объединиться и начать войну против США. Об этом предупредил отставной американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию Госдепартамента о санкциях в отношении Колумбии за отказ Боготы принимать депортированных мигрантов.

«Вы окажетесь на настоящей войне, которая объединит Колумбию, Венесуэлу, Панаму, Кубу и Мексику против США», — написал он.

Риттер подчеркнул, что командование Вооруженными силами (ВС) США не сможет справиться с подобным конфликтом. Он добавил, что Штатам критически недостает военных ресурсов, чтобы подкрепить свои требования к другим странам силой.

Ранее Колумбия развернула два военных самолета США, которые направлялись в страну с депортируемыми мигрантами. На борту каждого из них находилось около 80 человек, самолеты покинули Калифорнию, когда Колумбия отозвала их разрешения. В ответ президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Колумбии, а также о введении санкций против колумбийских чиновников.