Президент Панамы заявил о прекращении сотрудничества с Китаем по одному меморандуму

Мулино: Панама прекратит участие в инициативе «Один пояс — один путь»

Панама прекратит участие в совместной с Китаем инициативе «Один пояс — один путь», рассматривается вопрос досрочного расторжения соглашения. Об этом заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино после встречи с госсекретарем США Марко Рубио, слова главы государства приводит РИА Новости.

«Я принял важное решение и сообщаю вам о нем. Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года по инициативе "Один пояс — один путь". Это так. Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока», — заявил Мулино.

Ранее Рубио заявил президенту Панамы, что американский глава Дональд Трамп не хочет сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. Он назвал подобную перспективу неприемлемой.