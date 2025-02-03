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01:54, 3 февраля 2025Мир

Президент Панамы заявил о прекращении сотрудничества с Китаем по одному меморандуму

Мулино: Панама прекратит участие в инициативе «Один пояс — один путь»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Aris Martinez / Reuters

Панама прекратит участие в совместной с Китаем инициативе «Один пояс — один путь», рассматривается вопрос досрочного расторжения соглашения. Об этом заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино после встречи с госсекретарем США Марко Рубио, слова главы государства приводит РИА Новости.

«Я принял важное решение и сообщаю вам о нем. Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года по инициативе "Один пояс — один путь". Это так. Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока», — заявил Мулино.

Ранее Рубио заявил президенту Панамы, что американский глава Дональд Трамп не хочет сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. Он назвал подобную перспективу неприемлемой.

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