Трамп заявил о намерении восстановить контроль над Панамским каналом

Трамп: США восстановят контроль над Панамским каналом

Соединенные Штаты намерены восстановить контроль над Панамским каналом, соответствующая работа ведется. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса, трансляция велась на сайте Палаты представителей.

«Моя администрация восстановит контроль над Панамским каналом, и мы уже приступили к этому. Ответственным будет (госсекретарь США) Марко Рубио. Теперь мы знаем, кого винить, если что-то пойдет не так», — сказал Трамп.

В феврале 2025 года Рубио заявил президенту Панамы, что американский глава Дональд Трамп не хочет сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. Он назвал подобную перспективу неприемлемой.

20 января в ходе инаугурационной речи Трамп сообщил о намерении США установить контроль над Панамским каналом. Он добавил, что американские корабли сильно переплачивают и не обслуживаются честно ни в каком виде, включая ВМС Соединенных Штатов.

