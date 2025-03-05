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07:41, 5 марта 2025Мир

Трамп заявил о намерении восстановить контроль над Панамским каналом

Трамп: США восстановят контроль над Панамским каналом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Win McNamee / Reuters

Соединенные Штаты намерены восстановить контроль над Панамским каналом, соответствующая работа ведется. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса, трансляция велась на сайте Палаты представителей.

«Моя администрация восстановит контроль над Панамским каналом, и мы уже приступили к этому. Ответственным будет (госсекретарь США) Марко Рубио. Теперь мы знаем, кого винить, если что-то пойдет не так», — сказал Трамп.

В феврале 2025 года Рубио заявил президенту Панамы, что американский глава Дональд Трамп не хочет сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. Он назвал подобную перспективу неприемлемой.

20 января в ходе инаугурационной речи Трамп сообщил о намерении США установить контроль над Панамским каналом. Он добавил, что американские корабли сильно переплачивают и не обслуживаются честно ни в каком виде, включая ВМС Соединенных Штатов.

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