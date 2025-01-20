Трамп заявил о планах забрать контроль над Панамским каналом

Трамп: США заберут контроль над Панамским каналом, который сейчас у Китая

США заберут контроль над Панамским каналом, который сейчас якобы находится у Китая. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе инаугурационной речи, передает телеканал CNN.

«Американские корабли сильно переплачивают и не обслуживаются честно ни в каком виде, включая ВМС Соединенных Штатов. Китай управляет Панамским каналом, и мы не отдали его Китаю. Мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно», — рассказал 47-й президент.

Трамп также подчеркнул, что США восстановят свою военную мощь и она позволит завершить все вооруженные конфликты.

Ранее Трамп официально вступил в должность действующего президента, став 47-м по счету главой Соединенных Штатов. Вместе с ним в должность заместителя главы государства вступил и его напарник на выборах прошлого года Джэй Ди Венс.