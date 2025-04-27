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01:26, 27 апреля 2025Россия

ВСУ атаковали школу и маслозавод в Курской области

ВСУ атаковали беспилотником школу и маслозавод в слободе Белая Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили ударный беспилотник по слободе Белая в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В результате атаки были повреждены здание школы, а также маслозавод. Пострадавших нет.

Ранее командир саперного взвода группировки войск «Север» с позывным Лелик рассказал, что ВСУ целенаправленно атаковали дронами школы и детсады в Курской области. По словам российского военного, противник наносил удары в основном FPV-дронами и артиллерийскими снарядами.

В субботу, 26 апреля, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области от ВСУ. Было официально объявлено о возвращении села Горналь — последнего населенного пункта, остававшегося под контролем украинских солдат.

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