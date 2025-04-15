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09:02, 15 апреля 2025Россия

Российский командир рассказал об ударах дронами ВСУ по школам и детсадам в Курской области

ТАСС: ВСУ атаковали дронами школы и детсады в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами школы и детсады в Курской области. Об ударах противника рассказал командир саперного взвода группировки войск «Север» с позывным Лелик, передает ТАСС.

По словам российского военного, ВСУ наносили удары в основном FPV-дронами и артиллерийскими снарядами. Их целями были социальные объекты, школы, детские сады и жилые дома.

«Теперь приходится это все убирать, для того чтобы жители вернулись домой и наступила мирная жизнь», — заключил сапер.

Ранее командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон раскрыл процент остающихся на территории Курской области взрывчатых веществ ВСУ. Ситуацию в приграничье он описал словами «очень густо заминировано».

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