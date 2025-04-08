Раскрыт процент остающихся на территории Курской области взрывчатых веществ ВСУ

ТАСС: После первого разминирования территорий остается до 40% взрывчатых веществ

Командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон раскрыл процент остающихся на территории Курской области взрывчатых веществ, разбросанных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

По статистике, после первого разминирования территорий остается до 40 процентов взрывчатых веществ, поэтому работу приходится выполнять повторно, иногда — несколько раз. Как пояснил Мирон, связано это с тем, что ВСУ стараются замаскировать все взрывчатые боеприпасы и мины в российском приграничье.

Ситуацию в Курской области сапер описал словами «очень густо заминировано». По его данным, российские военные в Курской области за день проходят меньше, чем на донецком направлении.

«[Там] проходили гектарами, здесь так не получается — было большое скопление войск противника. Наш противник коварен, не раз мы находили заминированные магазины [автоматов]. Нас научила специальная военная операция, что не клал — не берешь. Не свое — не трогай, ни в коем случае», — сказал Мирон.

Ранее сообщалось, что некоторые жители Курской области пробирались домой в приграничье по «тайным» тропам и получали ранения. На данный момент российское военные пытаются найти все возможные обходные пути проезда и выставить на них пропускные пункты.