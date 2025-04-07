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17:22, 7 апреля 2025Россия

Стало известно о «тайных» тропах россиян в курском приграничье

ТАСС: Жители Курской области пробирались домой по тайным тропам и были ранены
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Некоторые жители Курской области пробирались домой в приграничье по «тайным» тропам и получали ранения. О таких случаях рассказал командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон, передает ТАСС.

По словам российского сапера, как правило, россияне пытались вернуться домой, минуя военных, а в результате получали травмы от мин и взрывчатых веществ.

На данный момент военнослужащие взвода стараются найти все тайные тропы и пути проезда и выставить на них пропускные пункты, уточнил Мирон.

В правительстве региона ранее сообщали, что в целях безопасности установлен запрет на въезд и передвижение гражданского населения в 121 населенном пункте Курской области, больше всего — 79 — в Суджанском районе.

По последним данным, с 12 марта из приграничья в Курской области эвакуировали 731 человека. Их направили в пункты временного размещения.

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