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13:31, 6 апреля 2025Россия

Стало известно число эвакуированных жителей курского приграничья

МЧС: С 12 марта из приграничья в Курской области эвакуировали 731 человека
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Спасатели, военнослужащие и волонтеры эвакуировали из приграничных районов сотни человек, которые с августа 2024 года проживали на оккупированных территориях в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).

«С 12 марта сотрудниками МЧС России, Министерства обороны России, волонтерами вывезен 731 человек», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что всех вывезенных в тыл граждан, которые нуждаются в жилье, направляют в пункты временного размещения. Там с ними работают психологи и специалисты, занимающиеся восстановлением документов.

Кроме того, МЧС продолжает поддерживать работу горячей линии, по которой можно уточнить списки людей, вывезенных из приграничных районов.

Ранее в Госдуме предсказали сроки полного освобождения Курской области от украинских войск. По словам депутата Андрея Колесника, с которым побеседовала «Лента.ру», до освобождения региона остались «считаные дни».

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