Стало известно число эвакуированных жителей курского приграничья

Спасатели, военнослужащие и волонтеры эвакуировали из приграничных районов сотни человек, которые с августа 2024 года проживали на оккупированных территориях в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).
«С 12 марта сотрудниками МЧС России, Министерства обороны России, волонтерами вывезен 731 человек», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что всех вывезенных в тыл граждан, которые нуждаются в жилье, направляют в пункты временного размещения. Там с ними работают психологи и специалисты, занимающиеся восстановлением документов.
Кроме того, МЧС продолжает поддерживать работу горячей линии, по которой можно уточнить списки людей, вывезенных из приграничных районов.
Ранее в Госдуме предсказали сроки полного освобождения Курской области от украинских войск. По словам депутата Андрея Колесника, с которым побеседовала «Лента.ру», до освобождения региона остались «считаные дни».