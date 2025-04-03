Депутат Колесник: До полного освобождения Курской области остались считанные дни

Полное освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины займет считанные дни, полагает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Возможные сроки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что российская армия освободила одно из двух остававшихся под контролем ВСУ сел в Курской области — Гуево.

«Остались считанные дни. Могли накрыть их сразу, и, собственно, никаких сроков бы не заняло, но там все-таки наши люди, а нам лишние потери не нужны. Спокойно, своевременно отработаем, вышвырнем их», — поделился депутат.

До этого в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки ударили по четырем бригадам ВСУ в Курской области. Бои, по данным министерства, проходили в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. За прошедшие сутки ВСУ лишились восьми автомобилей, двух пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и более 150 бойцов.

