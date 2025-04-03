Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:30, 3 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали сроки полного освобождения Курской области от ВСУ

Депутат Колесник: До полного освобождения Курской области остались считанные дни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Полное освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины займет считанные дни, полагает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Возможные сроки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что российская армия освободила одно из двух остававшихся под контролем ВСУ сел в Курской области — Гуево.

«Остались считанные дни. Могли накрыть их сразу, и, собственно, никаких сроков бы не заняло, но там все-таки наши люди, а нам лишние потери не нужны. Спокойно, своевременно отработаем, вышвырнем их», — поделился депутат.

До этого в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки ударили по четырем бригадам ВСУ в Курской области. Бои, по данным министерства, проходили в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. За прошедшие сутки ВСУ лишились восьми автомобилей, двух пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и более 150 бойцов.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обложил пошлинами товары из 185 стран. Досталось даже пингвинам с необитаемых островов Херд и Макдональд, но не России

    В России назвали сроки полного освобождения Курской области от ВСУ

    Заключенный наркодилер соблазнил директора тюрьмы и вышел на свободу

    Израиль испытал антидроновый Typhoon с американской пушкой

    В группировке «Север» рассказали о вытеснении ВСУ из Курской области

    Умерла актриса Наталья Назарова

    НХЛ обновила дату рекорда Овечкина

    Жительница Курахово рассказала об охоте ВСУ на мирных жителей

    При обрушении шахты погиб один человек

    Фото советского телефона удивило иностранцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше