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12:37, 2 апреля 2025Россия

Появились новые подробности боев в Курской области

Минобороны: Российские войска ударили по четырем бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои, по данным министерства, проходили в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

За прошедшие сутки ВСУ лишились восьми автомобилей, двух пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и более 150 бойцов. С момента вторжения в Курскую область противник потерял свыше 71 570 солдат.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла свежие данные о вывезенных на Украину жителях Курской области. По ее словам, украинские военные успели вывезти более 100 россиян на Украину еще до наступления российских войск.

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