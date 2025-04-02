Москалькова: Новых случаев вывоза жителей Курской области на Украину нет

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла свежие данные о вывезенных на Украину жителях Курской области. По ее информации, новых случаев вывоза россиян на данный момент нет, передает ТАСС.

«Мы каждый день на связи с Международным Комитетом Красного Креста, по их данным в Сумы сегодня никто из курян дополнительно не прибыл», — отметила Москалькова.

По словам омбудсмена, украинские военные успели вывезти более 100 россиян на Украину еще до наступления российских войск. Часть жителей уже вернули на территорию России.

Ранее сообщалось, что в Сумской области продолжают оставаться 50 мирных жителей Курской области. Ведутся переговоры об их возвращении. Украинская сторона заявляла, что сделать это невозможно из-за не оформленных документов для пересечения границы.