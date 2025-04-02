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10:26, 2 апреля 2025Россия

Москалькова раскрыла свежие данные о вывезенных на Украину жителях Курской области

Москалькова: Новых случаев вывоза жителей Курской области на Украину нет
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла свежие данные о вывезенных на Украину жителях Курской области. По ее информации, новых случаев вывоза россиян на данный момент нет, передает ТАСС.

«Мы каждый день на связи с Международным Комитетом Красного Креста, по их данным в Сумы сегодня никто из курян дополнительно не прибыл», — отметила Москалькова.

По словам омбудсмена, украинские военные успели вывезти более 100 россиян на Украину еще до наступления российских войск. Часть жителей уже вернули на территорию России.

Ранее сообщалось, что в Сумской области продолжают оставаться 50 мирных жителей Курской области. Ведутся переговоры об их возвращении. Украинская сторона заявляла, что сделать это невозможно из-за не оформленных документов для пересечения границы.

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