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16:55, 1 апреля 2025Россия

Москалькова раскрыла число остающихся на Украине мирных жителей Курской области

Москалькова: 50 жителей Курской области продолжают оставаться на Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В Сумской области Украины продолжают оставаться 50 мирных жителей Курской области. Их число раскрыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Крайнюю обеспокоенность вызывает то, что 50 курян продолжают оставаться в Сумах», — заявила омбудсмен.

По словам Москальковой, украинская сторона до сих пор не назвала конкретную дату возвращения россиян, остающихся на их территории.

Ранее в четверг, 27 марта, стало известно о возвращении 25 вывезенных Вооруженными силами Украины в Сумскую область жителей Курской области. Сообщалось, что остальных не удалось вернуть из-за не оформленных документов для пересечения границы.

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