Москалькова раскрыла число остающихся на Украине мирных жителей Курской области

Москалькова: 50 жителей Курской области продолжают оставаться на Украине

В Сумской области Украины продолжают оставаться 50 мирных жителей Курской области. Их число раскрыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Крайнюю обеспокоенность вызывает то, что 50 курян продолжают оставаться в Сумах», — заявила омбудсмен.

По словам Москальковой, украинская сторона до сих пор не назвала конкретную дату возвращения россиян, остающихся на их территории.

Ранее в четверг, 27 марта, стало известно о возвращении 25 вывезенных Вооруженными силами Украины в Сумскую область жителей Курской области. Сообщалось, что остальных не удалось вернуть из-за не оформленных документов для пересечения границы.