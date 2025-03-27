Стало известно о возвращении 25 вывезенных ВСУ на Украину жителей Курской области

Москалькова: 25 вывезенных на Украину жителей Курской области вернутся в Россию

В Россию вернутся 25 вывезенных на Украину жителей Курской области. Об этом стало известно из заявления уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, передает «Интерфакс».

Возвращение россиян должно состояться в пятницу, 28 марта. По данным омбудсмена, на территории города Сумы на Украине остаются еще 72 человека.

«Украинская сторона ссылается на то, что на остальных [72 россиян] не оформлены документы для пересечения границы», — пояснила Москалькова, уточнив, что «бумаги собраны и направлены на Украину».

«Мы не стоим на месте, продвигаемся в гуманитарном плане. (...) Надеемся, что завтра ничего не сорвется и люди вернутся на родину», — заключила она.

В конце 2024 года сообщалось, что в Россию удалось вернуть 46 вывезенных ВСУ жителей Курской области. Среди них было 12 детей.