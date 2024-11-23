Число вернувшихся в Россию жителей Курской области раскрыли

Москалькова: в Россию вернулись 46 вывезенных ВСУ жителей Курской области

46 жителей Курской области, вывезенных Вооруженными силами Украины (ВСУ), вернулись в Россию в результате переговоров между Москвой и Киевом при участии Белоруссии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

По ее словам, среди возвращенных граждан значатся 12 детей, в том числе новорожденный младенец, а также инвалид-колясочник.

«Они были вывезены украинскими вооружёнными формированиями с территории Курской области, после вооруженного нападения на Курскую область в августе с. г. Все это время мы беспокоились, были на связи с родственниками, собирали документы для возвращения наших людей», — написала Москвальнова.

Она отметила, что в переговорах о возвращении граждан участвовали Администрация президента России, Минобороны и МИД России, а также компетентные органы Республики Беларусь. Также Международный Комитет Красного Креста (МККК) предоставил мирным жителям гуманитарную помощь.

Ранее о возвращении мирных жителей сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. «Кропотливые и длительные переговоры по возвращению наших земляков на родину принесли результаты. 46 жителей Суджанского района, среди которых 12 детей, сегодня пересекли границу Украины и Белоруссии», — написал чиновник.