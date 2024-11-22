Десятки жителей Курской области удалось вернуть с Украины

46 жителей Курской области удалось привезти с Украины в Белоруссию. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Кропотливые и длительные переговоры по возвращению наших земляков на родину принесли результаты. 46 жителей Суджанского района, среди которых 12 детей, сегодня пересекли границу Украины и Белоруссии», — написал чиновник.
На данный момент они находятся под присмотром медиков, волонтеров и соцработников. Им оказывают всю необходимую помощь, добавил Смирнов.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Москва и Киев при посредничестве Катара обменялись письмами военнопленных, адресованных родственникам. По ее словам, украинскую сторону представлял омбудсмен Дмитрий Лубинец.