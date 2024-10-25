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18:49, 25 октября 2024Россия

Россия и Украина обменялись письмами военнопленных

Омбудсмен Москалькова: Россия и Украина обменялись письмами военнопленных

Фото: Ondacaracola / Shutterstock / Fotodom

Россия и Украина при посредничестве Катара обменялись письмами военнопленных, адресованных родственникам. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram.

По ее словам, украинскую сторону представлял омбудсмен Дмитрий Лубинец. Обмен произошел в столице Катара — городе Доха. Представители Москвы и Киева также договорились о содействии ответственным органам в ускорении обмена пленными.

18 октября Россия вернула из украинского плена 95 военнослужащих. Украине также были переданы 95 бойцов. Посредничество в процессе тогда оказали Объединенные Арабские Эмираты. Минобороны также опубликовало кадры с освобожденными российскими солдатами.

До этого обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 14 сентября по формуле 103 на 103. Тогда в Россию вернули бойцов, захваченных Вооруженными силами Украины в Курской области.

ЖЗЛ
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