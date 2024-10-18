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23:17, 18 октября 2024Россия

Минобороны показало видео возвращения российских военных из плена

Минобороны опубликовало видео возвращения российских военных из плена

Видео: Telegram / mod_russia

Министерство обороны России показало кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В ролике запечатлено, как в темное время суток военнослужащие садятся в автобусы для дальнейшего переезда с аэродрома. «Мы духом сильны, не надо отчаиваться», — комментирует возвращение домой один из бойцов.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал стремиться к новым обменам пленными с Украиной.

14 сентября Минобороны России сообщило об обмене с Украиной по формуле 103 на 103. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.

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      Марина Совина
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