Минобороны показало видео возвращения российских военных из плена

Минобороны опубликовало видео возвращения российских военных из плена

Видео: Telegram / mod_russia

Министерство обороны России показало кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В ролике запечатлено, как в темное время суток военнослужащие садятся в автобусы для дальнейшего переезда с аэродрома. «Мы духом сильны, не надо отчаиваться», — комментирует возвращение домой один из бойцов.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал стремиться к новым обменам пленными с Украиной.

14 сентября Минобороны России сообщило об обмене с Украиной по формуле 103 на 103. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.