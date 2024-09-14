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15:52, 14 сентября 2024Россия

В России высказались о значимости обмена пленными с Украиной

Депутат Чепа призвал стремиться к новым обменам пленными с Украиной
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Необходимо прикладывать все усилия, чтобы возвращать домой российских военнослужащих из украинского плена, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о значимости обменов между Москвой и Киевом.

«Любой обмен военнопленными — это всегда очень правильные действия. Надо стремиться, чтобы обмен происходил как можно быстрее и как можно больше людей могли вернуться к себе на родину», — сказал депутат.

14 сентября Минобороны России сообщило об обмене с Украиной по формуле 103 на 103. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 103 военнопленных Вооруженных сил Украины», — говорится в заявлении ведомства. В процессе в качестве посредника участвовали Объединенные Арабские Эмираты.

Об обмене также рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в страну вернулись 82 рядовых и сержанта, 21 офицер, которые воевали под Киевом, Донбассом, Мариуполем, Луганщиной, Запорожьем и Харьковщиной. Он поблагодарил всех, кто причастен к обмену.

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