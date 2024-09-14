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14:42, 14 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский раскрыл детали обмена военнопленными с Россией

Зеленский: Украина вернула 103 военнопленных, включая офицеров

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

В ходе состоявшегося с Россией обмена Киев вернул 103 военнопленных, включая офицеров, сержантов и рядовых Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Политика Страны» в своем канале в Telegram.

«82 рядовых и сержантов. 21 офицера. Воевавших в Киевщине, Донецкой области, Мариуполе и "Азовстали", Луганщине, Запорожье, Харьковщине. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских», — рассказал украинский лидер.

Ранее стало известно, что Россия вернула 103 военных, захваченных в плен ВСУ в Курской области. В Минобороны России уточнили, что посредником при возвращении российских солдат из украинского плена выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Также в ведомстве подчеркнули, что в настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

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      Максим Габриелян
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