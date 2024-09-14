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13:45, 14 сентября 2024Бывший СССР

Стали известны подробности возвращения российских пленных

Минобороны раскрыло подробности возвращения российских пленных

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Министерство обороны Российской Федерации раскрыло подробности возвращения из плена российских бойцов, захваченных Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области.

«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — указано в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что посредничество гуманитарного характера при обмене пленными оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее стало известно, что Россия обменяла 103 военнослужащих украинской армии на равное количество российских бойцов.

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      Валентин Карант
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