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22:00, 18 октября 2024Россия

Россия вернула из украинского плена 95 российских военнослужащих

МО РФ: Россия вернула из украинского плена 95 военнослужащих

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россия вернула из украинского плена 95 военнослужащих, об этом сообщили в Минобороны РФ.

В настоящее время они находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родными.

После этого все военнослужащие будут отправлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее Минобороны опубликовало кадры возвращения из плена 103 российских военных, которые были захвачены Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области.

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      Марина Совина
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