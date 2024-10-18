Россия вернула из украинского плена 95 российских военнослужащих

МО РФ: Россия вернула из украинского плена 95 военнослужащих

Россия вернула из украинского плена 95 военнослужащих, об этом сообщили в Минобороны РФ.

В настоящее время они находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родными.

После этого все военнослужащие будут отправлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее Минобороны опубликовало кадры возвращения из плена 103 российских военных, которые были захвачены Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области.

