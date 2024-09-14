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14:50, 14 сентября 2024Бывший СССР

Минобороны опубликовало кадры возвращения российских пленных

Минобороны показало кадры с возвращением российских пленных

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры возвращения из плена 103 российских военных, которые были захвачены Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области.

Ранее стало известно, что в настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Белоруссия, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь

Отмечалось, что посредничество гуманитарного характера при обмене пленными оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Взамен Украине были переданы 103 военнопленных Вооруженных сил республики.

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      Валентин Карант
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