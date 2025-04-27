Появилось фото освобождавших Курскую область бойцов из КНДР

В сети появилось фото бойцов из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений Вооруженних сил Украины (ВСУ). На кадры обратил внимание военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

На снимке видно, как шестеро военнослужащих позируют на фоне позднеосенних деревьев. В качестве опознавательного знака на их шлемах прикреплена георгиевская лента.

26 апреля стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из КНДР.

12 декабря 2024 года Рожин сообщил о боевом крещении «северокорейских товарищей». По его словам, мероприятие оказалось результативным. Тогда он не раскрыл никаких подробностей, однако выяснилось, что в тот день бйцы из КНДР участвовали в сражении за село Плехово в Суджанском районе Курской области. По информации военного корреспондента Владимира Романова, бойцы сил специальных операций КНДР за два часа установили контроль над населенным пунктом.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В ходе ожесточенных боев российским войскам удавалось освобождать захваченные населенные пункты, в числе которых был город Суджа. Украинские войска потеряли более 75 000 солдат в российском регионе.