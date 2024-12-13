Военкор узнал об участии спецназа КНДР в бою за российское село

Военкор Романов: спецназ КНДР выбил ВСУ из Плехово в Курской области

Северокорейский спецназ участвовал в бою в селе Плехово в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Владимир Романов в своем Telegram-канале.

По его информации, бойцы сил специальных операций КНДР за два часа установили контроль над населенным пунктом, выбив подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Прошлись как ураган ... У противника более 300 военнослужащих "ушли на минус"», — написал он.

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев подтвердил эту информацию. Он лишь уточнил, что северокорейские военные называют себя не спецназом, а разветбатами. Также, добавил политик, бойцы оснащены только легким оружием.

Вечером 12 декабря военный аналитик Борис Рожин сообщил о боевом крещении «северокорейских товарищей». По его словам, мероприятие оказалось результативным. Однако тогда он не раскрыл никаких подробностей.

О том, что Армия России установила контроль над Плехово в Курской области, сообщалось 11 декабря. Впоследствии в СМИ появились кадры с разрушениями в селе.

4 декабря вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. В МИД РФ указывали, что документ способствует построению справедливого многополярного мира. Согласно тексту документа, договор является бессрочным и предполагает взаимную военную помощь в случае нападения на одну из сторон.