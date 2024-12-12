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14:14, 12 декабря 2024Россия

Россия вернула контроль над третьим за неделю населенным пунктом в Курской области

Минобороны: ВС России вернули контроль над Новоивановкой в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России вернули под свой контроль населенный пункт Новоивановка в Курской области, сообщили журналистам в Минобороны. Населенный пункт стал третьим с начала недели, перешедшим под контроль России.

В ведомстве уточнили, что вернуть контроль над Новоивановкой удалось группировке войск «Север». Они также нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области близ Викторовки, Гуево, Кругленького, Лебедевки и других населенных пунктов.

Днем ранее, 11 декабря, армия России установила контроль над населенными пунктами Дарьино и Плехово в Курской области. Минобороны впоследствии показало кадры освобождения Дарьино, в сети также появилась видеозапись с разрушениями в Плехово.

Согласно неофициальным данным, 10 декабря российские войска начали атаки в направлении села Гуево на юге Курской области и заняли позиции близ деревни Александрия под Сумами. Расширение операции на Сумскую область, предварительно, ставит перед собой цель осложнить логистику украинских подразделений.

ЖЗЛ
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