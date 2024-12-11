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20:00, 11 декабря 2024Россия

Опубликованы первые кадры с разрушениями в освобожденном от ВСУ селе под Курском

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры из освобожденного Плехово в Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось первое видео из села Плехово Курской области, освобожденного от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах, снятых проезжающими по населенному пункту российскими военными, видно множество разрушенных частных жилых домов и построек на их территориях. «Вот так. Все сгоревшее, ничего не осталось», — констатирует оператор.

Далее запечатлен найденный бойцами Вооруженных сил России схрон ВСУ, в котором они обнаружили ствол танка. Предположительно, с помощью него украинские военные могли оборудовать ложную позицию.

Минобороны России заявило о возвращении контроля над курскими селами Дарьино и Плехово 11 декабря. Населенные пункты заняли бойцы группировки войск «Север».

Днем ранее также появилась информация об ожесточенных боях за Новоивановку Курской области. Связанный с группировкой «Север» канал заявил, что село удалось освободить. По его данным, в результате ВСУ потеряли свыше 1,2 тысячи человек.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 11 декабря, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении 39 860 военнослужащих и свыше трех тысяч единиц техники, в том числе западной.

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