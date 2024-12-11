В Курской области освободили сразу два населенных пункта

Минобороны России отчиталось об освобождении Дарьино и Плехово в Курской области

Российские войска освободили два ранее занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенных пункта в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о селах Дарьино и Плехово, где бои проводили подразделения группировки войск «Север».

Помимо того, военнослужащим удалось нанести поражение 12 бригадам противника в районах населенных пунктов Лебедевка, Новоивановка, Гуево, Свердликово, Николаево-Дарьино, Малая Локня, Мартыновка, Никольское и Леонидово.

За сутки ВСУ потеряли более 200 бойцов, танк, три американские боевые машины пехоты Bradley, а также шесть минометов и семь автомобилей.

В этот же день руководитель холдинга структур безопасности «Русь» полковник запаса Роман Насонов рассказал о подготовке операции по окружению Вооруженных сил Украины в Курской области. По его словам, после освобождения села Плехово в Суджанском районе российские войска приступили к более масштабным действиям.