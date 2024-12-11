В России заявили о подготовке операции по окружению ВСУ под Курском

Полковник запаса Насонов: готовится операция по окружению ВСУ под Курском

Руководитель холдинга структур безопасности «Русь» полковник запаса Роман Насонов рассказал о подготовке операции по окружению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Своими рассуждениями на эту тему военный эксперт поделился с «Царьградом».

По его словам, после освобождения села Плехово в Суджанском районе российские войска приступили к более масштабным действиям — формированию огромного «котла» на курском направлении.

«Идет удачное действие для российской группировки войск, она отсекает группировку, которая проникла в Курскую область, от путей снабжения, отсекает ее от госграницы. То есть, по сути, готовится операция по окружению», — объяснил Насонов.

10 декабря сообщалось, что Вооруженные силы России совершили прорыв около Курской области для создания буферной зоны. Армия РФ зашла на территорию в граничащей с регионом Сумской области Украины. Это произошло впервые с 2022 года.