Российские войска совершили прорыв около Курской области для создания буферной зоны

Mash: ВС РФ прорвались в Сумскую область для создания буферной зоны

Вооруженные силы (ВС) России прорвались в Сумскую область, которая граничит с Курской областью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«ВС РФ прорвали границу и зашли на территорию Сумской области Украины — впервые с 2022 года», — сказано в публикации. Уточняется, что российские войска намерены создать буферную зону, взять в окружение и отрезать от снабжения группировку противника в Курской области.

Военнослужащий РФ с позывным Жека рассказал, что ВС России намерены обезопасить свои тылы при грядущих атаках на Гусево и Суджу. Кроме того, российские военные планируют уничтожить весь атакующий потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавил он.

По данным Mash, в украинский регион прорвались бойцы 810-й бригады морской пехоты, военные отдельного батальона специального назначения «АрБат», «Курские витязи», военнослужащие из 22-й бригады и 30-го полка.

Ранее стало известно, что ВС РФ могли прорваться к Плехово к югу от Суджи в Курской области. После установления контроля над населенным пунктом российские силы зашли в Сумскую область, чтобы обойти с тыла группировку ВСУ.