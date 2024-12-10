На Украине признают продвижение российских войск в Сумской области. Что об этом известно?

ВС РФ могли войти в Сумскую область со стороны Плехово к югу от Суджи

Вооруженные силы (ВС) России, предположительно, зашли в приграничный район Сумской области. По данным украинского аналитического ресурса DeepState, российские войска якобы располагаются в районе населенного пункта Плехово к югу от Суджи в Курской области.

Также украинские аналитики признали продвижение ВС России на покровском направлении в Донецкой народной республике. В частности, отмечается успешное наступление российских военных в районе населенных пунктов Шевченко и Новотроицкое к юго-западу от Покровска (украинское название Красноармейска), а также возле Гродовки.

«Сообщают, что ВС РФ после освобождения Плехово зашли в Сумскую область. Хотят обойти с тыла украинскую группировку?» — задались вопросом авторы Telegram-канала «Военное дело».

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

ВС России освободили Плехово за три часа

9 декабря Telegram-канал WarGonzo сообщил, что Российская армия освободила ранее занятый Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенный пункт Плехово в Курской области.

«Подразделения ОБСпН "АрБат" "Курские витязи", 22-я бригада, 30-й полк, при поддержке 177-й и 810-й бригад полностью освободили и зачистили от ВСУ село Плехово Суджанского района Курской области», — говорилось в сообщении.

Впоследствии Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские войска выбили подразделения ВСУ из села и близлежащих посадок за три часа 6 декабря. По данным военкоров, ВС России воспользовались плохими погодными условиями, в которых противник не мог полноценно использовать беспилотники. Они зачистили район и продолжили наступление на Гуево. Над селом был поднят российский флаг.

В Кремле заявили о близкой развязке ситуации в Курской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что ситуация со вторжением украинских войск в Курскую область близка к развязке. По словам официального представителя Кремля, положение в регионе обязательно будет нормализовано.

При этом, оценок военной ситуации в курском приграничье Песков давать не стал и не уточнил, о каких сроках идет речь. «Время нам покажет, насколько [близка развязка]», — заявил он.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военблогер Юрий Подоляка указывал, что на курском направлении начался военный «движ», в регионе идут очень упорные бои. «Масштабы пока неясные. Бои очень упорные. Держим кулаки и молимся за парней», — сообщил он.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома.