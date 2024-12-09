Стало известно об освобождении населенного пункта в Курской области

WarGonzo сообщил об освобождении от ВСУ села Плехово в Курской области

Российские войска освободили ранее занятый Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенный пункт в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Подразделения ОБСПР "Курские витязи" и "Арбат, 22-я бригада, 30-й полк полностью освободили и зачистили от ВСУ село Плехово Суджанского района Курской области», — говорится в сообщении.

Каких-либо других подробностей в публикации не приводится.

Бои с украинскими войсками в Курской области ведутся четыре месяца. Сообщалось, что российским военным удалось освободить около половины занятой ВСУ территории региона.