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09:42, 10 декабря 2024Бывший СССР

На Украине заявили о заходе ВС России в Сумскую область

DeepState: ВС России, предположительно, зашли в приграничье Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России, предположительно, зашли в приграничный район Сумской области к югу от Суджи в Курской области. Об этом заявил украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

В DeepState заявили о якобы заходе ВС России в приграничье Сумской области в районе населенного пункта Плехово к югу от Суджи. Российские войска, как отмечается, продвинулись в районе этого села на территории Курской области.

Также аналитики подтвердили продвижение ВС России на покровском направлении в Донецкой народной республике. В частности, подчеркивается успешное наступление российских военных в районе населенных пунктов Шевченко и Новотроицкое к юго-западу от Покровска (украинское название города — Красноармейск), а также возле Гродовки.

Ранее в силовых структурах сообщили, что ВСУ оставили позиции в селе Шевченко к юго-западу от Покровска. Уточнялось, что село обладает критической важностью для украинской логистики.

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