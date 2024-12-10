ТАСС: ВСУ оставили позиции в селе Шевченко на юго-западе от Покровска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили позиции в селе Шевченко на юго-западе покровского направления. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«В Шевченко противник уходит с множества позиций. Даже при сложном ландшафте этого населенного пункта и его логистической важности,сил у ВСУ не хватает, чтобы полноценно удерживать оборону», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Отмечается, что село обладает критической важностью для украинской логистики для Покровска, а ранее через него снабжались подразделения ВСУ в Курахово, Угледаре и Марьинке.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил об ослаблении Вооруженных сил Украины у Купянска. По его словам, российские военные наносили удары по украинской армии в районах населенных пунктов Песчаное, Надия, Лозовая, Глушковка, Двуречная, Купянск, Копанки, Загрызово и Зеленый Гай.