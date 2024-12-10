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07:40, 10 декабря 2024Бывший СССР

Марочко сообщил об ослаблении ВСУ у Купянска

Марочко сообщил об ослаблении ВСУ у Купянска Харьковской области после ударов РФ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Купянска в Харьковской области ослабли после ударов Вооруженных сил (ВС) России за прошедшие сутки. Об этом ТАСС заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он указал, что российские военные наносили удары по ВСУ в районах населенных пунктов Песчаное, Надия, Лозовая, Глушковка, Двуречная, Купянск, Копанки, Загрызово и Зеленый Гай.

«Противник понес потери как в живой силе, так и в технике. Ослабление некоторых участков противника позволило ВС РФ занять более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Лозовая и Зеленый Гай», — добавил Марочко.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что подразделения ВСУ, дислоцированные у Надии в ЛНР, отошли на вторую и третью линии обороны из-за обстрелов со стороны российских войск и угрозы окружения.

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