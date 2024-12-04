Марочко: ВСУ отошли с первой линии обороны из-за угрозы окружения у Надии в ЛНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные у Надии Луганской народной республики (ЛНР), отошли на вторую и третью линии обороны из-за обстрелов со стороны Российских войск и угрозы окружения. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, регулярные огневые налеты и угроза окружения со стороны ВС России вынудили украинских военных перебросить личный состав на вторую и третью линии обороны. Таким образом было увеличено межпозиционное пространство до двух километров. Марочко также отметил, что подразделения ВСУ начали спешно укреплять позиции, расположенные в районе автодороги Першотравневое-Райгородка.

Ранее Марочко рассказал, что российским военным осталось выбить солдат ВСУ из пяти населенных пунктов в ЛНР для полного контроля над территорией региона. Речь идет о Новоегоровке, Надии, Петровском, Новолюбовке и Белогоровке.