Марочко: российским бойцам осталось освободить всего пять населенных пунктов ЛНР

Российский военным осталось выбить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из пяти населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР) для полного контроля над территорией региона. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Отмечается, что за истекший месяц российские войска значительно продвинулись и взяли под контроль большую часть административной границы ЛНР.

Марочко подчеркнул, что бойцам Вооруженных сил России осталось освободить три населенных пункта Сватовского округа — Новоегоровку, Надию, Петровское, один населенный пункт Кременского округа — Новолюбовку, а также относящуюся к Лисичанскому округу Белогоровку.

Ранее стало известно, что на рубежах ЛНР за неделю с 23 по 29 ноября были уничтожены почти 8,4 тысячи бойцов Вооруженных сил Украины. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке также отметил продвижение ВС России в глубину обороны ВСУ на данном участке фронта.