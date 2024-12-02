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08:57, 2 декабря 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили об уничтожении почти 8,4 тысячи бойцов ВСУ

Марочко: за неделю в ЛНР были уничтожены порядка 8360 бойцов ВСУ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На рубежах Луганской народной республики (ЛНР) за неделю с 23 по 29 ноября были уничтожены почти 8,4 тысячи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«[Потери ВСУ] в зоне ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 8360 украинских боевиков и наемников. Наибольшее количество боевиков было ликвидировано в зоне ответственности группировки войск "Запад"», — написал Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке также отметил продвижение Вооруженных сил (ВС) России в глубину обороны противника. По его словам, российские военные продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции.

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