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18:46, 1 декабря 2024Бывший СССР

В ЛНР назвали причину продвижения ВС России на Украине

Марочко: осенью Россия продвинулась на Украине за счет новой тактики
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко назвал причину заметного продвижения российских войск на Украине осенью. Об этом он поговорил в эфире радио «Комсомольская правда».

По данным Минобороны, в зоне спецоперации за осень Российской армией было освобождено 88 населенных пунктов. По словам Марочко, это произошло благодаря согласованным действиям, героизму штурмовиков и тщательной подготовке. Эксперт отметил, что подготовка к осени началась еще поздней зимой и ранней весной 2024 года.

«Нам нужно было создать серьезную оборонительную линию. Сделать эшелонированную оборону. Создать тыловое обеспечение. И, естественно, нарастить группировку сил и средств до тех пределов, которые позволяют выполнять боевые задачи», — объяснил он.

Кроме того, с начала спецоперации России на Украине изменилась тактика ВС РФ — меняются условия, вооружения, техника, подходы к ведению боевых действий.

Характерное изменение осени — наши начали малыми группами раздергивать силы противника. Тактика захода малыми группами, потом наращивание сил и средств, создание плацдарма и продвижение далее как раз и дала позитивную динамику, которую видим

Андрей Марочковоенный эксперт

Многие функции, добавил он, выполняет беспилотная авиация: она помогает получать разведданные и осуществляет целенаведение.

Ранее Марочко отметил, что Киев наращивает силы и средства в населенном пункте Лозовая. «Пытается сделать так, чтобы отбить трассу, которая идет к Кругляковке, которой уже начали пользоваться частично наши войска. Но ничего на данный момент у него не выходит», — подчеркнул специалист.

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