Марочко заявил о попытках Киева сдержать продвижение ВС России у Стельмаховки

Марочко: Киев безуспешно пытается сдержать продвижение ВС России у Стельмаховки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают группировку западнее Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР) и безуспешно пытаются сдержать продвижение российских военнослужащих на данном участке фронта, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что Киев наращивает силы и средства в населенном пункте Лозовая. «Пытается сделать так, чтобы отбить трассу, которая идет к Кругляковке, которой уже начали пользоваться частично наши войска. Но ничего на данный момент у него не выходит», — подчеркнул специалист.

Он охарактеризовал интенсивность боевых действий у Стельмаховки как среднюю. По словам эксперта, это «относительно стабильный участок местности».

Ранее стало известно, что около восьми гектаров территории у Стельмаховки перешли под контроль Вооруженных сил (ВС) России.

