Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:41, 30 ноября 2024Бывший СССР

Марочко заявил о попытках Киева сдержать продвижение ВС России у Стельмаховки

Марочко: Киев безуспешно пытается сдержать продвижение ВС России у Стельмаховки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают группировку западнее Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР) и безуспешно пытаются сдержать продвижение российских военнослужащих на данном участке фронта, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что Киев наращивает силы и средства в населенном пункте Лозовая. «Пытается сделать так, чтобы отбить трассу, которая идет к Кругляковке, которой уже начали пользоваться частично наши войска. Но ничего на данный момент у него не выходит», — подчеркнул специалист.

Он охарактеризовал интенсивность боевых действий у Стельмаховки как среднюю. По словам эксперта, это «относительно стабильный участок местности».

Ранее стало известно, что около восьми гектаров территории у Стельмаховки перешли под контроль Вооруженных сил (ВС) России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Сочи очевидцы сообщили о взрывах и ярких вспышках в небе

      Марочко заявил о попытках Киева сдержать продвижение ВС России у Стельмаховки

      В США оценили идею членства Украины в НАТО

      В ЛНР заявили о бегстве ВСУ со своих позиций

      В Польше рассказали о неспособности армии воевать в случае конфликта с Россией

      Посол назвал заработок Норвегии за счет вытеснения российского газа

      В Швейцарии объяснили присоединение к санкциям против России

      Байдена призвали перестать провоцировать уже проигранную войну

      Марочко объяснил важность взятия Двуречной

      Байден заявил о намерении вновь переговорить с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше