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07:43, 28 ноября 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили о переходе части границы под контроль Российской армии

Марочко: 8 га территории у Стельмаховки на границе ЛНР перешли под контроль РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Около восьми гектаров территории у населенного пункта Стельмаховка на административной границе Луганской народной республики (ЛНР) перешли под контроль Российской армии. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт, экс-подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он пояснил, что подразделения российских войск улучшили положение по переднему краю в районе Загрызово в Харьковской области.

Ранее Марочко заявил, что благодаря успешному наступлению российские войска серьезно затруднили положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Надия на сватовском направлении. «Оперативно-тактические успехи [ВС России] сделали практически невозможным подвоз материально-технических средств, боеприпасов и восполнение потерь ВСУ», — рассказал экс-военный.

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