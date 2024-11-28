В ЛНР сообщили о переходе части границы под контроль Российской армии

Марочко: 8 га территории у Стельмаховки на границе ЛНР перешли под контроль РФ

Около восьми гектаров территории у населенного пункта Стельмаховка на административной границе Луганской народной республики (ЛНР) перешли под контроль Российской армии. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт, экс-подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он пояснил, что подразделения российских войск улучшили положение по переднему краю в районе Загрызово в Харьковской области.

Ранее Марочко заявил, что благодаря успешному наступлению российские войска серьезно затруднили положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Надия на сватовском направлении. «Оперативно-тактические успехи [ВС России] сделали практически невозможным подвоз материально-технических средств, боеприпасов и восполнение потерь ВСУ», — рассказал экс-военный.