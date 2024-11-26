В ЛНР сообщили о нарушении логистики ВСУ на сватовском направлении

Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко: ВС РФ нарушили логистику ВСУ в районе Надии

Благодаря успешному наступлению российские войска серьезно затруднили подвоз боеприпасов и ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Надия. О нарушении логистики украинской армии на сватовском направлении сообщил в разговоре с РИА Новости подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Оперативно-тактические успехи [ВС России] сделали практически невозможным подвоз материально-технических средств, боеприпасов и восполнение потерь ВСУ в районе населенного пункта Надия», — рассказал экс-военный.

Он пояснил, что речь идет о продвижении российской армии в районе Песчаного и Райгородки и добавил, что ВС России фактически создали для украинских военных мешок в районе Надии.

Ранее Марочко также рассказал о продвижении российских войск на купянском направлении. По его словам, несмотря на украинские контратаки в самом Купянске, бойцы ВС России удерживают ранее занятые рубежи.