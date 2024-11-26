Марочко: силы РФ продвинулись на купянском участке фронта

Российские военные продвинулись на купянском участке фронта. В Купянске идут городские бои, рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники, пишет РИА Новости.

«На купянском направлении ВС РФ продолжают продавливать оборону противника и улучшать свое тактическое положение. В ходе активных освободительных действий наши войска заняли более выгодные позиции западнее Мясютовки», — уточнил он.

По словам Марочко, несмотря на украинские контратаки, бойцы РФ удерживают ранее занятые рубежи. Так, северо-западнее Табаевки ВС России удалось вклиниться в оборону противника. В районе Стельмаховки российские войска выбили противника с опорного пункта и выровняли положение передовых порядков, добавил Марочко.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины испытывают проблемы со снабжением в Харьковской области, Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР). Он также рассказал о перехваченном боевом донесении в штаб стратегического командования ВСУ «Хортица».

В свою очередь, замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк на прошлой неделе проинформировал, что гуманитарная ситуация на подконтрольной Вооруженным силам Украины части Купянска близка к критической. Так, в городе остаются около четырех тысяч мирных граждан.