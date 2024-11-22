Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы со снабжением в Харьковской области, Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР). Об этом РИА Новости заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«У вооруженных формирований Украины большие проблемы с обеспечением войск», — подчеркнул эксперт.
Марочко заявил о перехваченном боевом донесении в штаб стратегического командования ВСУ «Хортица». По его словам, украинские войска испытывают трудности не только с логистикой, но и с дефицитом на складах продовольствия, вещевого имущества, топлива и медикаментов. Эксперт подчеркнул, что порядка 25 процентов дефицита связано с уничтожением складов ВСУ Вооруженными силами (ВС) России.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе ВС России по полигону бывшего военного училища в Сумской области. Также сообщается, что на дачах, расположенных неподалеку от полигона, часто замечают украинских военнослужащих.