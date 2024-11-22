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08:22, 22 ноября 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили о проблемах ВСУ со снабжением на нескольких направлениях

Марочко: ВСУ испытывают проблемы со снабжением в Харьковской области, ДНР и ЛНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы со снабжением в Харьковской области, Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР). Об этом РИА Новости заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«У вооруженных формирований Украины большие проблемы с обеспечением войск», — подчеркнул эксперт.

Марочко заявил о перехваченном боевом донесении в штаб стратегического командования ВСУ «Хортица». По его словам, украинские войска испытывают трудности не только с логистикой, но и с дефицитом на складах продовольствия, вещевого имущества, топлива и медикаментов. Эксперт подчеркнул, что порядка 25 процентов дефицита связано с уничтожением складов ВСУ Вооруженными силами (ВС) России.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе ВС России по полигону бывшего военного училища в Сумской области. Также сообщается, что на дачах, расположенных неподалеку от полигона, часто замечают украинских военнослужащих.

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