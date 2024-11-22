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07:00, 22 ноября 2024Бывший СССР

Российские военные ударили по военному полигону в Сумской области

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по военному полигону в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по полигону бывшего военного училища в Сумской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его данным, утром в районе полигона прогремел взрыв. «Официально объект считался заброшенным, но блокпосты и усиленная охрана говорят совсем о другом», — отметил собеседник издания.

Также сообщается, что на дачах, расположенных неподалеку от полигона, часто замечают украинских военнослужащих.

17 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам на Украине. Уточнялось, что взрывы прогремели в ряде городов: Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе и других. В стране вводились экстренные отключения света.

ЖЗЛ
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