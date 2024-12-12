Минобороны показало кадры освобождения села Дарьино в Курской области

Минобороны РФ показало кадры освобождения Дарьино в Курской области

Министерство обороны России показало кадры освобождения села Дарьино в Курской области тульскими десантниками. Об этом сообщает ТАСС.

Штурмовая рота гвардейского парашютно-десантного полка в ходе атаки взяла под контроль дамбу, соединяющую берега реки Снагость, и при поддержке артиллерии и беспилотной авиации заняла населенный пункт, рассказали в ведомстве.

На кадрах с БПЛА продемонстрировано уничтожение личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и водружение флагов России и воздушно-десантных войск.

Освобождение Дарьино позволяет контролировать подходы к другому селу в Суджанском районе, подчеркнули в оборонном ведомстве. Для российских военных это плацдарм для дальнейших действий на правом берегу.

Минобороны России заявило о возвращении контроля над курскими селами Дарьино и Плехово 11 декабря. Населенные пункты заняли бойцы группировки войск «Север».

