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06:44, 12 декабря 2024Россия

Минобороны показало кадры освобождения села Дарьино в Курской области

Минобороны РФ показало кадры освобождения Дарьино в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Министерство обороны России показало кадры освобождения села Дарьино в Курской области тульскими десантниками. Об этом сообщает ТАСС.

Штурмовая рота гвардейского парашютно-десантного полка в ходе атаки взяла под контроль дамбу, соединяющую берега реки Снагость, и при поддержке артиллерии и беспилотной авиации заняла населенный пункт, рассказали в ведомстве.

На кадрах с БПЛА продемонстрировано уничтожение личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и водружение флагов России и воздушно-десантных войск.

Освобождение Дарьино позволяет контролировать подходы к другому селу в Суджанском районе, подчеркнули в оборонном ведомстве. Для российских военных это плацдарм для дальнейших действий на правом берегу.

Минобороны России заявило о возвращении контроля над курскими селами Дарьино и Плехово 11 декабря. Населенные пункты заняли бойцы группировки войск «Север».

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