Стало известно о расширении курской операции в Сумскую область Украины

МИГ: российские войска заняли позиции близ деревни Александрия в Сумской области

Российские войска начали атаки на село Гуево на юге Курской области и заняли позиции близ деревни Александрия под Сумами. О расширении курской операции в Сумскую область Украины стало известно из публикации Telegram-канала «МИГ России».

По информации издания, атаки на занятое Вооруженными силами Украины (ВСУ) Гуево и занятие позиций у Александрии стали продолжением боев у села Плехово, ранее занятого бойцами Вооруженных сил России. Отмечается, что цель расширения операции — удар по логистике украинских подразделения.

«Это (бои близ Александрии — прим. «Ленты.ру») точно. (...) Это не "прорыв на Сумы", а операция по усложнению логистики ВСУ на оккупированных территориях», — пишут авторы МИГ.

Заход российских войск на территорию Сумской области подтверждали и авторы украинского аналитического ресурса DeepState.

Ранее в Кремле заявили о близкой развязке ситуации в Курской области.